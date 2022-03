Caxias do Sul abre concurso com salários de até R$ 15,7 mil

A secretaria de Recursos Humanos e Logística de Caxias do Sul publicou, na segunda-feira (21), o edital de abertura para concurso público, que visa ao provimento de cargos da administração direta do município. O edital contempla 13 cargos, sendo um para fiscal de trânsito e transportes e 12 para médicos.

No total, são 26 vagas, sendo duas reservadas para afrodescendentes e mais duas para pessoas com deficiência (PCDs), além de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 4.506 e R$ 15.702,59, para cargas horárias entre 12 e 40 horas semanais.

O cargo fiscal de trânsito exige ensino médio, tendo a taxa de inscrição no valor de R$ 60. Para o cargo de médico, é necessário registro no respectivo Conselho Regional da profissão na especialidade médica, e inscrição no valor de R$ 100 As inscrições encerram-se às 23h59 do dia 10 de abril e devem ser feitas pelo site da Legalle Concursos.