Barca fará a travessia entre Santo Ângelo e Vitória das Missões

Entrou em funcionamento no fim de semana a barca que atravessa o Rio Ijuí, ligando as localidades de Linha Alegre, interior de Santo Ângelo e Passo dos Missio, em Vitória das Missões. A barca foi construída numa parceria entre os dois municípios e participação das comunidades beneficiadas com doação de madeiras. A prefeitura de Santo Ângelo investiu R$ 105 mil e a administração de Vitória das Missões se encarregou da construção da barca e fica responsável pela operacionalização da travessia

O ato inaugural foi realizado em dois momentos e integrou as comemorações dos 149 anos de emancipação político-administrativa de Santo Ângelo e os 30 anos de Vitória das Missões. Uma comitiva da cidade atravessou o rio para recepcionar os santo-angelenses.

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, destacou que a parceria não foi apenas entre os dois municípios, mas também com a comunidade, que deu a sua colaboração. Lembrou da recente inauguração da ponte unindo a Linha Alegre a localidade de Timbó Sul, em Guarani das Missões, numa parceria com aquele município, cujo prefeito Jerônimo Jaskulski estava presente. "Governar é ouvir as pessoas e trabalhar junto com as comunidades e novas parcerias podem ser feitas para o desenvolvimento do meio rural, formado por pequenas e médias propriedades nos dois municípios, apostando na diversificação, como a Casa do Mel", disse.

O prefeito de Vitória das Missões, Cornélio Luis Grimm, afirmou que as duas comunidades possuem laços familiares, de amizade e de negócios que serão facilitados e incentivados com a travessia do rio pela barca. A parceria entre os municípios foi firmada em junho do ano passado.