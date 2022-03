Comissão vai avaliar situação dos hospitais em Santa Maria

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da procuradora da República, Bruna Pfaffenzeller, vai coordenar uma comissão permanente de avaliação sobre a situação dos hospitais de Santa Maria. Esse foi o principal encaminhamento da reunião que debateu a carência de leitos no município e que foi realizada na Câmara Municipal.

Coordenada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, e pelo presidente do Legislativo santa-mariense, Valdir Oliveira, o encontro contou, entre outros, com a presença de representantes da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, Hospital Universitário (HUSM), Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Regional, Defensoria Pública, Secretaria Estadual da Saúde, Conselho Municipal de Saúde e MPF, além de vereadores e vereadoras de diferentes partidos. "O objetivo (da reunião) foi reunir os protagonistas das questões da área da saúde local e regional. Foi feito um desenho da realidade e definiu-se a criação da comissão permanente, que terá a presença das mais diversas instituições de saúde da cidade e da região", avaliou Valdeci.

Para o presidente da Câmara Municipal, a comissão formada vai fazer o acompanhamento permanente de toda a situação de saúde. "Esse grupo tem condições de buscar soluções justas, legais e coletivas, sempre priorizando os princípios do SUS e, principalmente, os usuários", destacou Valdir Oliveira. Já a procuradora enfatizou a atenção das lideranças locais e regionais e dos gestores de saúde sobre três pontos principais. "As questões da contratualização, da regulação de leitos e do Hospital Regional são fundamentais para avançarmos. Temos que buscar o fortalecimento da 4º Coordenadoria Regional de Saúde em termos de estrutura para que sejam aprimorados os contratos dos serviços de saúde, a fiscalização desses contratos e a regulação", disse ela.