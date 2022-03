Bento Gonçalves tem retomada nas admissões em janeiro

Depois de encerrar 2021 com o fechamento de 692 vagas de trabalho, Bento Gonçalves voltou a registrar grande geração de emprego no primeiro mês deste ano, praticamente recuperando as perdas. De acordo com o mais recente boletim emitido pelo Observatório da Economia (Oecon), o município fechou janeiro com o melhor resultado dos últimos 12 meses, criando 604 empregos - 8ª melhor marca registrada no Estado.

Ao contrário do último boletim, quando todos os setores econômicos tiveram saldos negativos de empregos, desta vez todos fecharam no azul, mostra o órgão do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), a partir dos dados do Novo Caged. A indústria gerou mais da metade das oportunidades (306), devolvendo, assim, quase todas as vagas fechadas em dezembro (-316).

Os destaques ficaram para os segmentos de fabricação de bebidas (93) e produtos alimentícios (75). O setor de serviços também teve grade desempenho, criando, em janeiro (248), mais vagas do que fechou no último mês do ano passado (-235). Os setores de construção e comércio tiveram saldo positivo de 26 e 22, respectivamente.

No acumulado dos últimos 12 meses, entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022, Bento Gonçalves criou 1.904 novos postos de trabalho. "O total é semelhante ao volume obtido no somatório desde março de 2020, quando iniciaram as restrições sanitárias devido à pandemia (1.893)", considera o professor Fabiano Larentis, membro do Oecon e autor do boletim.