Teutônia sedia encontro nacional de veículos antigos

Nos dias 25 a 27 de março ocorrerá o 12° Encontro Nacional de Veículos Antigos em Teutônia, no Centro Administrativo Municipal. O encontro é considerado um dos mais importantes do Estado e tem chamado público de diversas regiões do Brasil e países vizinhos.

O evento conta com uma ampla exposição dos veículos, três dias de variadas atrações artístico-culturais, infraestrutura com brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, restaurante oficial servindo o prato típico teutoniense "Schweinebraten" (assado de porco), praça de alimentação, "mercado de pulgas" e memorabília (setor de venda de peças, acessórios, confecções, canecas, quadros, brinquedos, miniaturas, materiais personalizados de veículos antigos, entre outros). Além disso, contará com exposições de artesanato e agroindústrias, shows, premiação para veículos destaque, área coberta para exposição com 3.600m², camping e churrasco.