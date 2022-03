Igreja Matriz de Rio Pardo vai passar por restauração

Inicia nesta semana o processo de elaboração de projeto de intervenções para restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em Rio Pardo (RS). Construída entre 1774 e 1779, a edificação é patrimônio tombado pelo município (1980) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae)desde 2010 e simboliza a história viva da colonização portuguesa na região do Vale do Rio Pardo.

Além dos detalhes arquitetônicos que registram a memória do município, a Igreja Matriz possui um importante acervo. Destacam-se as imagens religiosas Nossa Senhora do Rosário, principal; Nossa Senhora Das Dores; Santa Bárbara; São Benedito, da Irmandade dos Homens Pretos; Espírito Santo; Nossa Senhora da Conceição; Santa Maria; São Francisco de Paula; São Miguel e Santo Antônio, em estilo barroco tardio, pinturas murais internas por especialistas italianos, possivelmente na técnica de afresco, forro em madeira policromada com destaque para as imagens dos Quatro Evangelistas - Mateus, Marcos, Lucas e João, e de Maria e Jesus Cristo, a imagem articulada em cedro policromado, do Senhor Morto - Jesus Cristo na Cruz e um crucifixo em madeira policromada; mausoléu do Barão do Triunfo (monumento funerário onde esteve sepultado o General Andrade Neves, nobre militar rio-pardense do século XIX).

Esta ação tem por objetivo elaborar todos os projetos arquitetônicos e do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), necessários para a futura restauração da Igreja Matriz, seguindo todas as exigências legais para a realização de qualquer intervenção no bem tombado a partir das normas dos órgãos estadual e federal. O arquiteto responsável Edegar Bittencourt da Luz já trabalha na pesquisa e levantamento dos danos na edificação há algum tempo. E a Cult Assessoria e Projetos Culturais é especializada na gestão de projetos ligados ao patrimônio arquitetônico. Todas as etapas do processo serão acompanhadas e fiscalizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, projetada pelo engenheiro Coronel Francisco João Roscio, que integrou uma comissão de demarcação de fronteiras, foi inaugurada em 1779. A construção rústica - com 1756 metros quadrados - possui sete altares de madeira de origem barroca e sacadas e é considerada um dos monumentos mais importantes da região. Ainda conserva a imagem do Senhor Morto, escultura em tamanho natural, com membros articulados e abriga também o Mausoléu do Barão de Triunfo.