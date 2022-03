Vale do Taquari busca profissionalizar o segmento turístico

O Vale do Taquari despertou para o turismo e, agora, busca profissionalizar o setor. Para isso, ações, como as que aconteceram durante a assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), que reuniu prefeitos e secretários de Turismo, em Estrela, são realizadas. O empresário paulista Bruno Omori, que é gestor da área de Turismo e Hotelaria, esteve visitando a região a convite da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales). Na assembleia, ele falou sobre o potencial da região e oportunidades que podem ser exploradas.

Omori conheceu cerca de 20 municípios e pontos turísticos, como o V-13, em Vespasiano Corrêa; a Escadaria, em Estrela; o Museu do Pão, em Ilópolis; e o Cristo Protetor, em Encantado. "Primeiro, fiquei muito impressionado com as belezas naturais. A percepção geral é de um grande potencial: dá para trabalhar o turismo sustentável, turismo de aventura e turismo esportivo, que pode estar ligado ao rio", avalia o empresário, que também é presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente de São Paulo (IDT-CEMA).

Conforme o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart, Omori é uma referência em desenvolvimento turístico nas regiões que estão em ascensão. "Trouxemos alguém com a visão do Omori porque muitos estão percebendo o que o turismo pode fazer. Mas temos que nos preparar e nos qualificar muito ainda, especialmente quando começarmos a receber os turistas que virão com a inauguração do Cristo Protetor do Vale do Taquari". Arenhart ainda lembrou que muitas pessoas trabalharam para que o turismo estivesse em expansão no Vale. Entre eles, citou o ex-prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, que faleceu há um ano, no dia 19 de março do ano passado.

Já o vice-presidente da Amturvales, Charles Rossner, que acompanhou Omori nas visitas aos municípios da região, ressaltou os projetos que estão sendo desenvolvidos para o futuro. Ele afirmou que todas as cidades associadas à Amturvales estão cadastradas no mapa do turismo brasileiro, o que possibilitará angariar recursos no Ministério do Turismo e preparar a região para receber turistas. "Nós ainda não temos muitos turistas no Vale, hoje recebemos visitantes. Temos que virar essa chave, temos que ter turistas que passem mais dias aqui, fiquem em hotéis e usufruam dos nossos restaurantes, supermercados, farmácias, postos de combustíveis É o turista que faz a economia girar", analisa Rossner.