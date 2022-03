Prefeitura e Sogal buscam soluções para problemas em Canoas

Uma comissão técnica da secretaria municipal de Transportes e Mobilidade de Canoas visitou a empresa Sogal para cobrar maior efetividade nos serviços prestados. Viagens perdidas e falta de atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) foram pontos destacados pela prefeitura que precisam ser revistos pela empresa prestadora do serviço no município. Reuniões semanais, todas as segundas-feiras, devem passar a ocorrer até que se alinhem as ações.

Conforme levantamento da diretoria de Transportes e Mobilidade, no dia 7 de março, a fiscalização da prefeitura constatou um índice de viagens perdidas de, aproximadamente 5% do total de viagens programadas para serem realizadas diariamente. O município multou a Sogal e cobra providências para que respeitem o índice máximo de 2% de viagens perdidas por dia. Na semana passada, foi registrada a circulação de, aproximadamente 45 mil usuários diários nos ônibus municipais. Esse quantitativo é reflexo de um acréscimo de cerca de 10 mil usuários comparado ao mês de fevereiro. Canoas tem, atualmente, 105 ônibus em circulação, sendo 90 convencionais e 15 seletivos, que são administrados pela empresa Sogal.

"A vida está voltando ao normal. A gente precisa de uma resposta da principal empresa prestadora do serviço de transporte público na cidade", salienta o secretário municipal de Transportes e Mobilidade, Marcos Daniel. O diretor da Sogal, Marlon Casagrande e o supervisor de Planejamento, Ciomar Silveira, acolheram as sinalizações da prefeitura acerca dos pontos que foram elencados e precisam ser melhorados. "Vamos revisar o nosso serviço de SAC para dar uma resposta mais efetiva para a população", comprometeu-se Casagrande.