Fechado há dois anos por conta da pandemia, Museu do Doce de Pelotas é reaberto para a visitação

O Museu do Doce voltou a receber visitantes no fim de semana, após permanecer fechado ao público por cerca de dois anos devido à pandemia de Covid-19 em Pelotas. O horário de funcionamento para visitação será das 14h às 18h, de terça-feira a domingo.

Para visitar o museu, serão obrigatórios a apresentação de comprovante vacinal, exceto para menores de 12 anos, e o uso de máscaras ao longo de toda a visita. Também deve ser observado o distanciamento de um metro entre pessoas. Está proibido o consumo de bebidas e alimentos durante todo o percurso, e haverá um limite de 20 visitantes simultâneos.

O Museu do Doce é sediado em um dos casarões no entorno da praça Coronel Pedro Osório, uma das principais da cidade, e responsável por valorizar e divulgar as tradições doceiras de Pelotas e região. O espaço está vinculado a dois patrimônios culturais do Brasil: sua própria sede, construída no século XIX para uso como habitação da família de Francisco Antunes Maciel, conselheiro de Dom Pedro II, e a tradição doceira de Pelotas e região, inscrita na lista do patrimônio cultural imaterial nacional em 2018.

O edifício-sede do museu constitui-se em um exemplo do ecletismo arquitetônico daquela época no Brasil, notório tanto pela técnica construtiva, quanto pela diversidade de elementos decorativos encontrados em seu interior e exterior. Por sua vez, a tradição doceira pelotense apresenta-se como uma manifestação cultural local alicerçada nos dos doces finos e a dos doces coloniais.