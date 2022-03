Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a prefeitura a abrir crédito especial de R$ 1,2 milhão para a ampliação do Distrito Industrial Nivo Kehl, em Santo Antônio do Planalto. Agora, com a concordância dos vereadores, a prefeitura poderá aplicar o valor na aquisição de uma área de quatro hectares para ampliação. A área que será comprada faz divisa com o distrito, permitindo sua ampliação na mesma localidade. Conforme o projeto, as empresas instaladas no local têm interesse em expandir a estrutura e ampliar as atividades, e também há novas empresas com pedido de instalação. Com a aprovação, o município deve seguir para conclusão da aquisição e, posteriormente, obras para viabilizar a chegada das novas empresas.