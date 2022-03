Prefeitura multou Corsan em R$ 3,8 milhões desde 2018 em Santa Maria

A Superintendência de Monitoramento e Fiscalização de Serviços de Água e Esgoto de Santa Maria foi criada em julho de 2018, quando o município assinou o chamado "contrato de programa" e renovou o vínculo com a Corsan. A pasta fez um levantamento e, desde a criação, emitiu 754 notificações para a Corsan, a maioria por conta da qualidade e do prazo de execução da pavimentação das ruas após as intervenções nas tubulações subterrâneas.

A Corsan não atendeu às exigências de apenas 12 dessas notificações. Devido ao descumprimento, foram aplicadas 11 multas por defeitos na pavimentação e uma por sinalização inadequada da obra. Como consequência, a Corsan foi multada num total de R$ 3.844 milhões entre valores já pagos ou ainda a pagar, recursos que passam a fazer parte do caixa livre do município e podem ser aplicados em melhorias para a população.

"A superintendência atua na fiscalização de todas as obras da Corsan, desde um reparo de um vazamento de água até as obras de expansão de esgotamento sanitário. Também acompanhamos as demais obrigações contratuais, os desabastecimentos de água e os repasses financeiros. As obras são recebidas desde que não haja desconformidades. Quando há descumprimento de parâmetros de qualidade, prazos e outras normas, a Corsan é notificada para resolver os problemas identificados pela fiscalização", explica o superintendente responsável pelo setor, o engenheiro civil Marcos Vinícius Moraes.

As duas multas mais recentes aplicadas pela prefeitura dizem respeito a ações da Corsan na avenida João Machado Soares, entre a avenida Prefeito Evandro Behr e a rua Bolívia, e na rua Robison Flôres, no bairro Camobi, ambas devido a defeitos na repavimentação. A primeira penalidade teve valor de R$ 561.561,11, e a segunda, de R$ 552.277,27. As guias já foram emitidas pela prefeitura, e a Corsan tem até 8 de abril para realizar o pagamento. Esses valores estão inclusos nos mais de R$ 3 milhões em multas contabilizados até agora.