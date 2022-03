Hospital Santa Cruz inaugura novo bloco cirúrgico ambulatorial

O Hospital Santa Cruz (HSC) inaugurou, nesta quinta-feira (17), a nova estrutura do bloco cirúrgico ambulatorial, que foi revitalizado e ampliado. O ambiente está localizado junto à Unidade Acadêmica da Instituição (UAA), com entrada pela rua Marechal Deodoro, 861, no primeiro andar.

A reforma do bloco cirúrgico foi executada com recursos previstos no Plano de Investimentos do Curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) no HSC. A área revitalizada soma 275 metros quadrados, com ampliação de duas para três salas cirúrgicas e da sala de recuperação de pacientes. O espaço também conta com sala de estar médico, posto de enfermagem, sala de preparo de pacientes (espera), sala de dispensa de materiais, vestiários masculino e feminino e sala de esterilização.

Conforme a diretora de enfermagem do hospital, Fernanda Ribeiro Gallisa, no local serão realizados procedimentos cirúrgicos ambulatoriais de baixa complexidade. O horário de atendimento será das 7h às 19h, disponibilizando uma estrutura física com equipamentos anestésicos e cirúrgicos de qualidade para atender pacientes que não requeiram pernoite hospitalar. "Com isso, haverá maior disponibilidade de leitos no Hospital para internação de pacientes que necessitem realizar cirurgias mais complexas", citou a diretora.

O diretor geral do HSC, Vilmar Thomé, reforçou que a qualificação dos serviços e da estrutura é constante na Instituição. "O bloco cirúrgico ambulatorial é um projeto visionário da Unisc, por meio do curso de Medicina, e do Hospital Santa Cruz", disse. "Somos um hospital amigo do SUS, com cerca de 84% de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, e este espaço representa uma nova etapa do ensino dentro do hospital", acrescentou.