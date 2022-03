Nova gestora assume direção do hospital de Bom Jesus

O reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), gestores da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), da Fundação Amigos do Hospital de Bom Jesus e da administração municipal oficialmente deram início aos serviços de implantação de novo modelo de gestão hospitalar. O contrato prevê a prestação de serviços pela FUCS e consiste em qualificação de pessoal e desenvolvimento de um modelo de gestão hospitalar, visando modernizar e potencializar os serviços de saúde prestados pelo hospital.

O plano de trabalho já começou a ser executado no início da semana. Na mesma cerimônia, a secretária estadual de Saúde,, Arita Bergmann assinou a portaria que transfere recursos do governo do Estado no valor de R$ 600 mil para o município. Este recurso será aplicado em obras de reformas da estrutura do prédio. O hospital de Bom Jesus tem 33 leitos e 42 colaboradores.

O vice-prefeito e interventor do hospital Diogo Kramer Boeira, disse que em novembro de 2019 houve uma reunião com o Ministério Público, em que a pauta era o fechamento da instituição. Após assumir o governo foram iniciadas as tratativas para se firmar essa parceria com a FUCS. "A ideia da Vigilância Sanitária também era fechar o hospital. Conseguimos depois de muito esforço e apoio resgatar a confiança dos órgãos envolvidos e do Estado e começar a desenhar um novo cenário", afirmou.

Diogo acrescentou que além de moradores de Bom Jesus, o hospital serve para os primeiros atendimentos a pacientes de Jaquirana e Ausentes. "Há um bloco cirúrgico com alvará de funcionamento liberado e que precisa ser colocado em operação". O vice-prefeito ainda destacou que do ponto de vista financeiro e administrativo existe a garantia de que o hospital seguirá prestando os serviços a comunidade. "Não será da noite para o dia, mas a mudança já começou", complementou.