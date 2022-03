Venâncio Aires derruba decreto de racionamento de água

Com o retorno das chuvas na região, Venâncio Aires não reeditou o decreto de racionamento de água, assinado em janeiro pelo prefeito Jarbas da Rosa. Emitido no dia 14 de janeiro, com validade em todo o município por 30 dias, o documento foi prorrogado em fevereiro. Com validade até quarta-feira (16), a prefeitura optou por voltar a normalidade e suspender o regramento.

No entanto, o prefeito Jarbas da Rosa destacou que espera contar com o consumo consciente dos venâncio-airenses, "Atualmente, já temos mais clareza de que é preciso utilizar água de uma maneira consciente e que o recurso pode vir a faltar sim. As novas gerações já nos cobram isso, eu acredito que de mais essa situação de estiagem a gente tenha aprendido um pouco mais e que vamos cuidar cada vez mais para não desperdiçar água", disse.

De forma geral, a contribuição dos moradores com a economia de água durante a vigência do decreto é avaliada como positiva pela por órgãos da prefeitura. O decreto teve por base os baixos níveis de água do arroio Castelhano, responsável pelo abastecimento de água em Venâncio Aires, e que geraram problemas para algumas localidades.