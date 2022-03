Canoas terá escola infantil para até 224 alunos

Foi assinada a ordem de início das obras da Escola Municipal de Educação Infantil Central Park, no bairro Mato Grande, em Canoas. A empresa vencedora da licitação já iniciou os trabalhos no local com a limpeza da área, vigilância e levantamento dos materiais e estruturas que estão no local.

As obras da instituição chegaram a começar em 2018, porém, pouco tempo depois, foram paralisadas. Depois de concluída, a escola poderá oferecer até 224 vagas para turno único (manhã ou tarde). Serão atendidas crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses. O prazo para a entrega da obra é de cinco meses

Para a secretária municipal da Educação, Beth Colombo, quando da inauguração dessa nova escola, as instalações vão contribuir muito com a redução do déficit de vagas na Educação Infantil do município. "É sempre uma satisfação pensar em novas escolas para a nossa cidade. Após a conclusão das obras, vamos oportunizar um melhor espaço e mais vagas para atender creche e pré-escola", destacou.

A escola terá uma área de 991,05 metros quadrados, incluindo uma subestação de 112,5Kva nas instalações elétricas, pátio coberto e passarela, construção de um muro e gradil metálico, além de execução de passeio público acessível. Todas as instalações hidrossanitárias e PPCI também serão executadas. O valor para execução dos serviços de conclusão da escola é de R$ 1.612 milhão que é custeado com verba do programa ProInfância, do Governo Federal, com contrapartida do município.