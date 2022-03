Preço da passagem de ônibus em Caxias terá redução de até R$ 2,00

As passagens do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul com subsídio municipal devem passar a valer na próxima quarta-feira (23.03), após a sanção pelo prefeito Adiló Didomenico, marcada para o dia anterior. O projeto de de lei que autoriza a concessão do pagamento da prefeitura foi aprovado na manhã desta quinta-feira (17.03) pela Câmara Municipal de Caxias do Sul.

Com a aprovação, as tarifas do serviço serão reduzidas e chegarão a R$ 3,50 em horários de entre pico, com a tarifa normal a R$ 4,75. A matéria havia sido encaminhada ao Legislativo em regime de urgência no início do mês.

O projeto já havia sido aprovado pelo Conselho Municipal de Mobilidade (CMM), de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, fazendo prevalecer o interesse público, priorizando o transporte público coletivo e promovendo a melhoria da mobilidade das pessoas. A atual tarifa, de R$ 5,50, continuará a ser cobrada exclusivamente dos usuários que pagarem em dinheiro.

A opção é comprar o cartão da concessionária, no qual o valor passará a R$ 4,75. A Tarifa Verde será instituída das 9h às 11h e das 14h às 16h, com tarifa a R$ 3,50. Já o transporte intramunicipal aos distritos que hoje varia de R$ 8,25 a R$ 16,50, passará a ter valor único de R$ 5,50.

Inicialmente, o valor do subsídio será de R$ 3.350 milhões que é o recurso que o município dispõe atualmente. Ao longo do ano, conforme novos valores forem disponibilizados, novos pedidos para a liberação do valor serão encaminhados à Câmara.