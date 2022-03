Prefeitura de Pelotas chama 313 aprovados em concursos

A prefeitura de Pelotas irá admitir 313 profissionais, aprovados em concurso para a área da Educação, a partir de segunda-feira (21), quando os interessados em assumir as vagas devem iniciar o envio da documentação, conforme os editais. São professores, auxiliares de Educação Infantil, secretários de escola, monitores, cuidadores, merendeiras, orientadores educacionais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

De acordo com a titular da secretaria de Administração e Recursos Humanos (Sarh), Tavane Krause, o chamamento aguardava o arrefecimento da pandemia e a viabilidade orçamentária e financeira para ser efetivado. "Com essas admissões, o município busca também fortalecer a rede escolar, viabilizando a formação das equipes das novas escolas, turmas e a reposição do quadro de pessoal", destaca a secretária.

Preocupação com os desafios gerados para a educação pela Covid-19 também estão entre as questões pontuadas pela secretária de Educação e Desporto, Adriane Silveira. "É fundamental que façamos esse investimento no que diz respeito aos nossos recursos humanos, na gestão de pessoas em cada uma das unidades escolares, para que a rede de ensino possa atender à crescente educação de qualidade, cujos indicadores são aprendizagem, aprovação, diminuição da distorção idade/ano e a permanência dos alunos na escola aprendendo. Só assim, poderemos vencer os desafios que a pandemia nos deixou", afirma Adriane.

A partir do dia 21, os candidatos convocados e nomeados nos editais, que podem ser consultados a partir do site da prefeitura, devem encaminhar os documentos por e-mail ([email protected]), constando, no resumo de assunto do e-mail, "nome completo cargo para o qual o candidato foi chamado a ocupar Os candidatos têm até 9 de abril, de acordo com o edital, para concluir o processo admissional e tomar posse.

Tavane destaca que, apesar dos prazos se iniciarem apenas na segunda-feira, o município já fez a publicação com antecedência para que todos possam se organizar e entregar a documentação dentro do prazo previsto. "Isso garante a celeridade do processo e que as necessidades da rede escolar serão supridas com a maior brevidade possível", reitera a titular da Sarh.