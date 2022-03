Área do rio Forqueta é recuperada na cidade de Travesseiro

A administração municipal de Travesseiro, em parceria com a Univates, trabalha na restauração de uma área degradada nas margens do rio Forqueta, em Linha São João. A intervenção na área degradada envolveu técnicas de bioengenharia, conforme condições ambientais locais, e de restauração ecológica.

O município efetuou o serviço de preparação da base do talude com a compactação de cascalho que dará a sustentação da encosta para o plantio das mudas nativas. De acordo com o prefeito, Gilmar Southier, a atividade é uma ação conjunta do Departamento de Meio Ambiente e da Secretaria de Obras, que tem por objetivo colaborar com o projeto da Univates e dos profissionais envolvidos.

A condução da restauração ecológica a partir da inserção de plantas nativas vem sendo conduzida pela professora Elisete Maria de Freitas e por estudantes de mestrado do Programa de Pós-graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis da Univates. "O projeto conta ainda com a participação de estudantes dos cursos de graduação em Biologia", também da Univates, explica a professora.

No local estão sendo plantadas mudas de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, todas nativas, selecionadas a partir de estudos realizados pela mesma equipe em formações florestais ainda preservadas nas margens do rio Forqueta e próximas da área em restauração. "A ideia é tornar o ambiente muito próximo ao que era antes da degradação", explica Elisete. A professora destaca ainda que parte das mudas foi produzida pela equipe do projeto nas estufas da Univates e outra parte foi doada por uma construtora. Além de mudas, a equipe vem adotando a técnica de semeadura direta, utilizando sementes coletadas nas margens do rio Forqueta.