São Borja planeja dividir em quatro editais diferentes as obras previstas para avenida e orla do Rio Uruguai

A secretaria municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos de São Borja está dividindo o processo licitatório, relativo às obras de implantação da avenida Beira Rio e de urbanização da orla do Rio Uruguai em São Borja. Ao invés de uma licitação, como inicialmente programado, as obras serão licitadas em quatro diferentes pregões, segundo informa o secretário João Pedro Daitx.

Ele detalhou que ainda estão sendo preparados para publicação os novos editais. Ele explica que um deles será em relação às obras de pavimentação das pistas e passeios públicos. Outra licitação será em relação à instalação dos banheiros, uma terceira, relativa à implantação do sistema de iluminação e o quarto prtocesso licitatório visará à ativação de letreiro turístico no local.

O prefeito Eduardo Bonotto reafirma a sua projeção de que São Borja alcançará um novo patamar após os investimentos em urbanização no bairro do Passo. "Nosso município é uma das referências turísticas em âmbito nacional, mas agora vai fortalecer ainda mais este status. Em outra iniciativa relevante estamos trabalhando para instalar na área do Cais do Porto também o novo Museu Missioneiro e uma grande Cruz Missioneira, que será a maior em toda a região", disse.

As obras na orla do Rio Uruguai abrangerão, no total, 44 mil metros quadrados e serão desenvolvidas entre o Cais do Porto e o Porto do Angico. Os recursos para a primeira etapa das obras estão assegurados através de financiamento contratado ao Banco Badesul.