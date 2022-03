São Borja planeja ingresso em plataforma estadual

Foi realizada na prefeitura de São Borja uma reunião para discutir a adesão do município ao programa estadual Tudo Fácil Empresas. No encontro, foi manifestado que São Borja tem interesse em participar do programa, objetivando atração de empresas e negócios, geração de empregos, aumento da arrecadação de município, criação de ambiente favorável ao empreendedorismo, informação atualizada sobre todas as empresas locais e outros benefícios.

O Tudo Fácil Empresas é uma plataforma com todos os serviços que o empreendedor precisa para abrir uma empresa com atividade de baixo risco. Atualmente, se não houver nenhum entrave, o prazo médio é de 10 dias e, com o Tudo Fácil Empresas, passa a ser dez minutos. Essa redução é possível pois todo o processo é automatizado e gratuito.

A secretária em exercício da Fazenda, Juscília Bonapaz, destaca que os resultados são significativos mas que a adesão depende de algumas ações. "Para poder implantar o Tudo Fácil Empresas, a prefeitura precisa apresentar algumas contrapartidas, como a consulta de viabilidade automática, mudança na legislação e mudança de algumas práticas nos setores envolvidos no processo de licenciamento, por exemplo. Com essa primeira reunião foi dado o pontapé inicial para a adesão ao programa, discutindo quais as vantagens, o que é necessário e quais as próximas ações que devemos realizar", explica.