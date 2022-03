Caxias do Sul confirma primeiro caso de dengue autóctone

A cidade de Caxias do Sul confirmou o primeiro caso de dengue autóctone (contraída na cidade) neste ano. O caso foi confirmado no dia 10 de março pelo laboratório de referência do Estado. O paciente teve sintomas leves e não precisou de internação médica. Este é o segundo caso de dengue autóctone da história de Caxias do Sul - o primeiro foi em 2020.

Nesta quinta-feira (17), o Executivo fez uma coletiva para fazer um apelo à população. A dengue não é uma doença característica na cidade, mas o município já registra 300 focos de Aedes aegypti, a grande maioria com a identificação de mosquitos na fase adulta e localizados em residências.

A secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, manifestou grande preocupação com o cenário que se desenha para os próximos meses se o número de focos não for controlado. "Temos 35 bairros com focos; Caxias, hoje, é uma cidade contaminada pelo vírus. Os 300 focos são o que foi encontrado, mas certamente temos mais e acreditamos também que existam outros casos da doença, porque os sintomas podem ser confundidos", alerta a secretária

Órgãos ligados à saúde dizem que a estiagem e a impossibilidade de utilizar água potável para lavar carros, calçadas e molhar plantas, por exemplo, fez com que pessoas que não tinham o hábito de armazenar água em casa, estejam utilizando tonéis, bacias, dentre outros recipientes, para armazenas água da chuva. Essa prática pode estar auxiliando no aumento dos focos.

A orientação é que, nesses casos, os recipientes usados sejam totalmente cobertos, para evitar a proliferação do mosquito. A observação é para manter os ambientes limpos adequadamente, evitando o acúmulo de água parada.