Guinness reconhece cidades gaúchas por pesquisa sobre dinossauros

A cidade Santa Maria e a região central entraram para a história. Em evento, a cidade sediou a solenidade de entrega do certificado do Guinness World Records de que a formação geológica que leva o nome de Santa Maria e engloba outros 21 municípios gaúchos é o berço dos dinossauros mais antigos do mundo.

A Formação Geológica Santa Maria engloba Santa Maria, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Candelária, Vera Cruz, Rincão dos Cabrais, Vale do Sol, Paraíso do Sul, Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Nova Palma, Silveira Martins, Restinga Seca, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, Mata, São Vicente do Sul, Jaguari, São Francisco de Assis e Nova Esperança do Sul. O certificado do Guinness registra que os dinossauros encontrados por pesquisadores nessa região viveram há 233,2 milhões de anos.

"Esta certificação não chegou aqui de paraquedas. Celebramos o recebimento deste selo porque tivemos muita pesquisa, muito estudo. E nós fomos atrás deste reconhecimento. Agora, fica o apelo para que estes 22 Municípios que integram a Formação Geológica Santa Maria trabalhem em conjunto para seguirmos a valorização desta descoberta histórica", salientou o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.

O diretor de projetos da DinOrigin e presidente da Associação Sul Brasileira da Paleontologia, Ciro Cabreira, relembrou a trajetória do trabalho em busca de fósseis na região central do Rio Grande do Sul, que começou ainda no final dos anos 1990. "Temos que fazer a base para e com quem vai cuidar destes projetos no futuro. O selo do Guinness é ótimo, algo gigante a celebrarmos, mas não podemos esmorecer a partir de agora. Não! Temos que seguir pensando no futuro, na importância deste trabalho. Precisamos pensar seriamente em termos um parque temático na região, para seguirmos disseminando o conhecimento adquirido a partir dos achados e destas pesquisas", pontua Cabreira.