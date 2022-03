Praça de Passo Fundo passa por obras de revitalização

A prefeitura de Passo Fundo iniciou, nesta quarta-feira (16), a restauração do piso da Praça Marechal Floriano, situada em frente à Catedral. A obra, que também contará com a qualificação dos bancos, monumentos, chafariz e banheiros, será realizada a partir de medidas compensatórias.

Conforme o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, a busca por uma empresa especializada em restauração foi um dos processos mais importantes para a obra a fim de manter as características originais do piso. "Nos dedicamos, primeiramente, à busca de uma empresa qualificada em restauro do tipo peculiar de piso que ali encontramos. Assim, chegamos a um fornecedor especializado e que já realizou inúmeros trabalhos similares, inclusive, na capital gaúcha. Vencida essa etapa, trabalhamos na viabilização dos recursos e decidimos pela implementação da obra por meio de medidas compensatórias, sem impactar em custos para o Município", enfatiza.

A expectativa é que a obra seja concluída em aproximadamente dez meses. "Como se trata de um trabalho com características artesanais, a revitalização do piso demandará tempo e, em virtude disso, alguns trechos da praça ficarão inacessíveis em alguns períodos. Em relação a isso, contamos com a parceria e a compreensão da comunidade, que em breve terá uma praça revitalizada ao seu dispor", declara o secretário.

O piso da Praça da Cuia foi colocado na década de 1940 e, hoje, apresenta danificações em decorrência do tempo e da utilização. A obra preservará o estilo do espaço que é um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais do município.