Com boa adesão, Canoas atinge 55% dos jovens de até 11 anos com ao menos uma dose da vacina contra a Covid

A criançada de Canoas está mostrando boa adesão à vacina contra a Covid-19. O município atingiu a marca de 16.910 crianças vacinadas com a primeira dose (D1), o que representa 55,05% do público com idades entre 6 e 11 anos. Os pequenos desta faixa etária também já iniciaram a aplicação da 2ª dose (D2), totalizando 5.091 crianças com o esquema vacinal completo. Em breve, a D2 também iniciará para quem tem 5 anos.

O secretário da Saúde, Maicon Lemos, reforça o pedido para que pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Ele destaca que a imunização infantil é fundamental para frear a multiplicação do vírus, principalmente neste período escolar. A vacina protege a saúde das crianças, já que a variante ômicron se mostrou resistente neste público. A vacinação infantil ocorre diariamente, exceto aos domingos, em algumas unidades básicas de saúde do município - a lista está disponível no site da prefeitura.

A prefeitura deve iniciar nos próximos dias a vacinação nas escolas, exclusivas para os estudantes que ainda não foram imunizados. Para tanto, está sendo realizada uma enquete com os pais e responsáveis, questionando se autorizam a vacinação.