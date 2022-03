Prefeitos de Taquara e Gravataí discutem limites municipais

O dilema dos moradores de Vira Machado, no limite entre Taquara e Gravataí, se encaminha para uma solução definitiva. A região fica em território taquarense, porém a população se sente pertencente ao município vizinho. Na tarde desta quarta-feira (16), a prefeita de Taquara, Sirlei Silveira se reuniu com o prefeito de Gravataí, Luiz Zafallon. Os administradores municipais aceitaram fazer um convênio para realizar os trabalhos de manutenção das estradas daquela localidade, e também para iniciar o documento solicitando autorização da Assembleia Legislativa para a correção cartográfica.

São 17 quilômetros de estradas que devem passar de Taquara para Gravataí. "Vamos elaborar um documento, através das procuradorias municipais, para poder colocar em execução um plano de trabalho entre Taquara e Gravataí para viabilizar os serviços", destacou Sirlei, que esteve acompanhada do secretário de Obras e Serviços, Bruno Cardoso, do procurador jurídico, Thiago Feltes, e do coordenador da Divisão de Geoprocessamento, Iuri Buffon, no encontro.

O acordo para acelerar a correção de limites municipais também engloba uma parte da localidade de Paredão Baixo que está em território gravataiense. "As comunidades esperam há anos por uma solução. Com diálogo, conseguimos construir uma parceria importante entre as duas prefeituras", reforçou o prefeito Zafallon, ao lado do secretário substituto de Obras Públicas (Smop), José Airton, do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Denner Gelinger, da procuradora geral do município, Janaina Balkey, e do diretor de apoio estratégico da Smop, Antônio Machado.