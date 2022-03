Prefeitura e PRF assinam acordo de cooperação em Caxias do Sul

O município de Caxias do Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) celebraram a assinatura de um acordo de cooperação técnica relativo ao intercâmbio de informações entre as partes. A assinatura ocorreu na sede da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, entre o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, Luís Carlos Reischak Júnior; o prefeito, Adiló Didomenico; e o secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior. O intercâmbio tecnológico permitirá mais rapidez no atendimento diário e desburocratização dos processos.

O prefeito entende que a assinatura do acordo trará benefícios para o município. "Estamos dando um passo muito importante e temos que pensar em ter as pessoas certas nos lugares certos. Este é um importante convênio que trará enorme agilidade ao trabalho dos nossos servidores", declarou Adiló. O secretário Alfonso, que desempenhou a função de chefe da 5ª Delegacia da PRF no passado, afirmou que pode existir grande cooperação entre os agentes federais e municipais através do intercâmbio de informações proposto.

Para o superintendente Luís Carlos Reischak Júnior, o acordo de cooperação é uma forma de prestar agradecimento aos municípios. Ele reiterou a importância do acesso à informação para ter agilidade nos processos diários, e agradeceu ao prefeito pelo apoio prestado em outras oportunidades. O acordo de cooperação técnica propõe acesso dos servidores da Fiscalização de Trânsito e da Guarda Municipal a todos os sistemas da PRF. O termo também foi assinado pelo município de Vacaria