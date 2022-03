Empresa privada vai gerir rede pluvial de Santa Maria

A prefeitura contratará uma empresa que ficará responsável pelos serviços de manutenção da rede de drenagem pluvial em Santa Maria. Os recursos financeiros serão empenhados à medida em que a empresa escolhida for acionada. Conforme a planilha orçamentária do edital, o município poderá utilizar até R$ 5.9 milhões nesse contrato, ao longo de 2022 e 2023. A origem dos recursos pode variar, sendo próprios do Município ou de outras fontes, como o Fundo Pró-Saneamento.

A licitação é no formato de registro de preços. Na prática, por meio dessa iniciativa, a prefeitura pretende assegurar os menores preços para os serviços e materiais envolvidos em ações de drenagem pluvial, que trata, em resumo, dos sistemas de transporte e retenção da água da chuva. Esses sistemas evitam os alagamentos e, em geral, envolvem bocas de lobo e tubulações subterrâneas, instaladas junto às ruas e avenidas.

"Obras de micro e macro drenagem já fazem parte da rotina de investimentos do governo. Entendemos que, para ter obras eficazes e duradouras, investir no sistema de escoamento da água é essencial. O nosso trabalho não é superficial. Vamos a fundo, de forma organizada e com responsabilidade. Um exemplo dessa organização é o mapeamento feito pela Defesa Civil e pelo Instituto de Planejamento de Santa Maria com as áreas de risco, pontos que, entre outras situações, convivem com os alagamentos e precisam de serviços de manutenção da drenagem", explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner da Rosa.

Os locais que receberão a manutenção serão definidos posteriormente, conforme a necessidade identificada pelo município. O vínculo entre a prefeitura e a empresa contratada terá duração de 12 meses, a contar da data de geração do contrato.