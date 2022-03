Igreja de 1880 se transforma em espaço cultural em Dois Irmãos

O Memorial Antiga Igreja Matriz de São Miguel de Dois Irmãos será oficialmente lançado no sábado (19), às 19h. O projeto da Associação de Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos reúne parte da história da colonização alemã no Rio Grande do Sul e dos 150 anos deste patrimônio da cidade e região, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

O espaço cultural passará a ser, além de um local de promoção das artes, também um centro de preservação e difusão da memória. A partir do lançamento, os visitantes poderão conhecer a exposição interativa (acessada em um totem) e a exposição física, com algumas das peças do acervo. O local fica na avenida São Miguel, 434, Centro de Dois Irmãos.

O acervo virtual também poderá ser acessado pela internet (memorial.espacoculturalantigamatriz.com.br). "No meio digital, teremos a exposição completa, com todos os registros pesquisados que contam a história deste patrimônio cultural e histórico que é a Antiga Matriz. Já no espaço físico, teremos a exposição de alguns itens, principalmente objetos litúrgicos que eram usadas na época em que o local funcionava como a igreja matriz da cidade", explica a coordenadora do Espaço Cultural Antiga Matriz, Vera Maria Rausch.

Para marcar a abertura, haverá apresentação da Caxias Ensemble Orchestra, de Dois Irmãos. O grupo de câmara é formado por instrumentos de corda (violinos, violas, violoncelos e contrabaixo) com a participação especial de acordeon, violão clássico, clarinete e flauta transversal.

O projeto do Memorial Antiga Igreja Matriz de São Miguel de Dois Irmãos foi desenvolvido em três etapas distintas: pesquisa e constituição de acervo, implantação (ocupação física e virtual), e apresentação à comunidade (realizada com diversas visitas e oficinas para multiplicadores entre fevereiro e março). Entre os materiais pesquisados, estão mapas, plantas arquitetônicas, croquis, gravuras, fotografias, livros, iconografias, imagens sacras, mobiliário e artefatos litúrgicos relacionados à igreja. "A Antiga Igreja Matriz de São Miguel é protagonista na paisagem de Dois Irmãos. Sua história registra parte da memória da imigração alemã no Rio Grande do Sul e, essencialmente, da cidade. A preservação da antiga igreja, sua requalificação como espaço cultural e a constituição do memorial evidenciam o valor deste bem para a comunidade", ressalta a Gestora Cultural, Luana Khodja.

Inaugurada em 1880, a igreja foi o centro de todos os acontecimentos religiosos e festivos da comunidade católica de Dois Irmãos até 1975, quando foi desativada como templo religioso e substituída por uma nova construção. Iniciava-se ali a mobilização para impedir sua destruição. Em 1982, um abaixo-assinado com quase mil assinaturas solicitava o tombamento como Patrimônio Cultural do Estado, o que ocorreu em agosto de 1984. A incorporação do prédio ao município de Dois Irmãos se consolidou em 1991, através de uma permuta da prefeitura com a Mitra Diocesana.