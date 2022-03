Alunos de escola em Imbé têm aula de robótica

Foi realizada nesta semana a primeira aula do projeto de robótica em Imbé, executado pela secretaria municipal de Educação com os alunos do Ensino Fundamental. O objetivo é proporcionar aos alunos a construção de conhecimentos através da realização de projetos que serão desenvolvidos por eles mesmos com o auxílio do professor responsável.

A iniciativa atende alunos do 6º aos 9º anos de todas as escolas municipais. As aulas acontecem na EMEF Estado de Santa Catarina. De acordo com o coordenador do projeto, professor Delmar Arnau, serão desenvolvidas as habilidades de programação e eletrônica, além de estimular a criatividade. "Já na primeira aula os alunos demonstraram entusiasmo em participar das atividades. Eles conseguiram fazer circuitos eletrônicos para ligar LEDs e carregar pilhas. As atividades mais avançadas incluem a montagem de um robô, controlado via bluetooth, por meio de um celular", explicou o professor.