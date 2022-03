Período da colheita acelera criação de empregos em cidades

O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou a carta de janeiro do mercado formal de trabalho, que engloba 14 cidades da região serrana e do Litoral Norte. Graças ao período de colheita em alguns municípios, como Vacaria e Bento Gonçalves, por exemplo, o estudo apontou forte aumento na criação de vagas formais, com 7,2 mil empregos criados.

Vacaria foi o município que mais abriu vagas formais, com a criação de 5,3 mil empregos, sendo a maioria na agropecuária. Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha completaram o posto das cinco cidades que mais abriram vínculos empregatícios no mês. Observou-se que a criação de empregos na região foi concentrada no setor da indústria, sendo este o setor que mais abriu oportunidades de trabalho em oito das quatorze cidades estudadas. Apesar do desempenho positivo, os municípios de Vila Maria e Canela fecharam vagas no período, com 43 e 47 postos encerrados, respectivamente - os únicos com mais demissões do que contratações.

Principal cidade da região, Caxias do Sul teve desempenho positivo. Em janeiro, foram abertas 669 vagas de trabalho formal, enquanto no mesmo mês de 2021 foram criados 1,6 mil postos. O setor que mais impulsionou este resultado foi a indústria, que abriu 554 postos de trabalho.