Reservatórios d'água são levados a localidades de Caxias do Sul

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul cedeu 15 reservatórios, com capacidade para armazenar 5 mil litros de água devido à estiagem. Um total de 25 famílias de localidades mais distantes, como Santa Lúcia do Piaí, Criúva, Vila Seca e São João da 4ª Légua foram beneficiadas.

Santa Lúcia do Piaí recebeu o empréstimo de 7 reservatórios, sendo seis para a localidade de Faria Lemos e um para a Zona Scopel, beneficiando, respectivamente, sete e três famílias. Já em Criúva, as comunidades de Agudo, São João da Mulada e São Francisquinho receberam um reservatório cada, beneficiando duas famílias em cada. Capão da Taquara recebeu um reservatório, beneficiando três famílias. Em Vila Seca, Lajeado das Marrecas recebeu um reservatório, beneficiando duas famílias. Por fim, a capela São João da 4ª Légua recebeu dois reservatórios, beneficiando três famílias que residem na localidade.

Conforme o morador de Faria Lemos, Doralicio de Almeida Neto, a qualidade de vida de sua família melhorou após o empréstimo da caixa de água. "A gente consegue ficar sem comer, mas não consegue ficar sem tomar água. A partir do momento que o reservatório foi cedido, a nossa qualidade de vida melhorou muito. Muitas vezes a gente chegava da lavoura sujo e não tinha água nem para o banho", lembra.

A cedência dos reservatórios é de forma temporária, devido à estiagem, que fez com que os poços artesianos e as vertentes que abasteciam essas localidades secassem, deixando os moradores sem água tanto para o consumo humano quanto para a produção agrícola. No total, a autarquia possui 73 caixas de água emprestadas a diversas comunidades do município. São regiões que não possuem água canalizada e que já são abastecidas regularmente pelo caminhão-pipa do Samae.

A medida é mais uma tomada pela autarquia municipal em face ao estado da seca na cidade da serra gaúcha. Uma outra, que proíbe o desperdício de água durante o período de emergência, tem gerado uma série de denúncias em vários bairros da cidade. Atividades como lavar a calçada e o carro, por exemplo, devem ser evitadas até que a cidade retome o fornecimento normal de água, que pode ocorrer a partir do aumento das chuvas na região nesta semana.