Estrela apresenta plano de modernização e acessibilidade

A prefeitura de Estrela criou uma força-tarefa para modernizar e tornar mais acessível o município. A ação, capitaneada pela secretaria municipal de Administração e Segurança Pública conta também com o auxílio das pastas da Fazenda; Infraestrutura Urbana; Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade; e Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. A intenção é tornar mais confortável a experiência da comunidade estrelense junto aos espaços públicos nas áreas urbanas e rurais.

O secretário municipal de Administração e Segurança Pública, César Augusto Pereira da Silva, explica que para fazer frente aos diversos projetos foi necessário criado um comitê municipal - o Comitê de Modernização e Acessibilidade de Estrela - composto por profissionais de todas as pastas do governo envolvidas na força-tarefa. "Trata-se de um projeto de adequação para que nosso município tenha uma estrutura moderna e coerente às atuais necessidades, oferecendo conforto e acessibilidade para nossa comunidade", diz.

Boa parte das ações já está em fase final de estudo e implementação. "Tudo que depende de alteração de lei municipal será encaminhado para a Câmara de Vereadores, para então ter sequência e entrar em execução", complementa o titular da Administração. Um dos exemplos apresentados foi o projeto de paradas de ônibus inteligentes, que serão instaladas nos pontos de ônibus com maior fluxo de passageiros. A estação será coberta, climatizada com ar-condicionado, bancos para até 15 pessoas sentadas, bebedouro e pontos de acesso à energia para recarregar telefones celulares. Os primeiros pontos de ônibus que receberão as paradas são a rua Bruno Schwertner (em frente a Praça Professor Henrique Roolaart); junto ao Hospital Estrela; e na rua Coronel Müssnich, próximo à Delegacia da Polícia Civil.

Segundo o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, este é um projeto realizado no presente, mas que projeta o município para o futuro. "Isso significa pensar grande, pensar no todo e no bem-estar da nossa população. Foram pensadas soluções para problemas no meio urbano e rural, pois o município de Estrela é tudo isso", reforça. Schneider apresentou o projeto para os vereadores em uma reunião realizada no gabinete. "Estamos aqui para mostrar estas propostas e ideias e para tirar as dúvidas dos vereadores, pois uma grande parte destas iniciativas irá para votação na casa do Legislativo", complementou.

Além dos projetos nas áreas de mobilidade, limpeza urbana e embelezamento, haverá um cuidado especial com os animais, um pedido especial do chefe do Executivo estrelense. "Não queremos ter depósito de animais em nossa Estrela. Optamos pelo modelo de canil que manterá em segurança e em condições sanitárias os animais que são abandonados, dando chance também às adoções", destaca o prefeito, ao comentar sobre a instalação do Canil Municipal.