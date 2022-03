Rio Grande tenta estreitar relações com o Cazaquistão

Garantir a abertura de uma porta para o mercado asiático é a principal expectativa do setor empresarial e de prefeitura do Rio Grande após uma reunião, realizada na terça-feira (15), com o embaixador da República do Cazaquistão, Bolat Nussupov. Participaram do encontro representantes dos setores da indústria de fertilizantes, do agronegócio e da geração de energia.

Em entrevistas recentes, o embaixador Nussupov revelou o interesse do país - que mudou de governo em janeiro após uma violenta onda de protestos - em diversificar o comércio bilateral com o Brasil. "A Embaixada está trabalhando para criar um Grupo de Trabalho Interdepartamental de Cooperação Econômica e Comercial com o Brasil, dentro do qual gostaríamos de aumentar o volume de nosso comércio bilateral e diversificar sua gama de produtos", afirma.

Conforme o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilberto Sequeira o setor agropecuário pode ser beneficiado, principalmente pelo interesse dos cazaques na compra de gado vivo e fertilizantes. "Este encontro tem como objetivo fazer a aproximação com a embaixada do Cazaquistão no Brasil e inserir Rio Grande em seu radar comercial, para depois trabalhar para fazer esta conversa evoluir para uma etapa de análise e fechamento de novos negócios", diz.