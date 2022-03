São Leopoldo passa a integrar o programa Primeira Infância Melhor

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, assinou o decreto de criação do programa Primeira Infância Melhor (PIM) que tem como objetivo uma rede de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade e suas famílias. O chefe do Executivo destacou a importância da transversalidade da política pública, que deve ser feita por todos os setores para atingir toda a população.

"Nós sempre trabalhamos com o viés da prevenção, nossa lógica na saúde é a prevenção, e esse projeto vai diretamente ao encontro dos nossos esforços de cuidado, procura e dedicação ao bem estar das pessoas da nossa cidade e principalmente das crianças que são o que temos de mais importante", disse.

A coordenadora regional de saúde da 1ª CRS, Ane Beatriz Natal, destacou a importância do programa e de que forma ele deve ajudar os jovens que residem na cidade do Vale do Sinos. "Gostaria de parabenizar São Leopoldo pela atitude de implementar essa política pública tão importante, nós sabemos que essas crianças atendidas pelo programa se tornarão adultos melhores, e é nosso papel disponibilizar a essas pessoas acesso às oportunidades, de uma vida cada vez melhor; e eu me coloco a disposição para ajudar no que precisarem com esse projeto", disse.