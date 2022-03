Santa Cruz do Sul vai lançar programa voltado à inovação

A cidade de Santa Cruz do Sul fará, ainda em março, o lançamento do Ecossistema Local de Inovação (ELI) do município. Coordenado pelo Sebrae RS e articulado com múltiplos parceiros regionais, o programa é uma metodologia que reúne informações de um extenso mapeamento do capital humano, econômico e educacional da cidade que identificam segmentos específicos e prioritários para alocação de recursos e para a execução de ações de desenvolvimento de caráter inovador. A iniciativa será apresentada na quinta-feira (17), às 17h, no auditório do prédio 19 da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

A metodologia tem como objetivo estimular o empreendedorismo e desenvolver e consolidar empresas inovadoras priorizando setores produtivos, tecnológicos e estratégicos de diferentes cidades e regiões. A partir destes levantamentos foram definidas as principais ações a serem desenvolvidas, entre elas, a prioritária sendo o fortalecimento da governança do ELI.

Em Santa Cruz do Sul, o trabalho realizado com a participação de um grupo de lideranças e que contou com a mentoria da Fundação Certi, de Florianópolis-SC, identificou quatro grandes eixos alavancadores de inovação: cadeia do agronegócio, mecânica e automação, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), e saúde. Além disso, o mapeamento aponta o estágio de maturidade das seis vertentes que são macro áreas que contribuem com o fortalecimento do ELI: ambiente de inovação, programas e ações, Índice de Custo da Tecnologia da Informação, Políticas Públicas, Capital e Governança, nota-se que na medida que se tenha ações integradas entre as vertentes, aumenta a possibilidade de se criar um maior volume de empreendimentos consolidados e competitivos.

Segundo a gerente regional do Sebrae RS, Liane Klein, além de informações quantitativas, aspectos qualitativos também fazem parte da metodologia do ELI. Ao menos 30 lideranças locais foram entrevistadas, entre representantes de empresas, meio acadêmico, sociedade civil e Poder Público. "O mapeamento demonstrou que a cidade está em um estágio de estruturação de seu ecossistema de inovação, possibilitando planejar ações que venham maximizar resultados e se reduza o tempo de consolidação de empresas inovadoras e consequentemente impulsionem a economia do município", explica.

Segundo a professora da Unisc, Andréia Valim, e representante de Instituição de Ciência e Tecnologia do município,"identificar oportunidades e fortalezas para o desenvolvimento econômico por meio de inovação, é fundamental para preparar Santa Cruz do Sul para a nova economia. "Isto só será possível por meio da integração e da colaboração das ICT, das empresas, do poder público e da sociedade", disse.