Prefeitura de Pelotas reestrutura atendimento a pacientes com Covid-19

Teve início nesta terça-feira (15) a reestruturação da rede de atendimento a casos de coronavírus em Pelotas, com fechamento de leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com suspeita ou confirmação da doença nos hospitais. Pacientes serão absorvidos pelas instituições de saúde em áreas de isolamento.

As novas medidas vão ao encontro do fim do financiamento dos leitos por parte do governo federal e, consequentemente, da possibilidade de credenciamento de leitos, além da gradual queda nos números de infecções e internações causadas pelo vírus. O processo de absorção de pacientes pelos hospitais em leitos de isolamento e encaminhamentos necessários de acordo com suas outras patologias, conforme explica a titular da secretaria municipal de Saúde (SMS), Roberta Paganini.

Isso significa que, por exemplo, se um paciente oncológico estiver infectado pela Covid-19, ele será encaminhado para o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) ou para a Santa Casa de Misericórdia, que são instituições referência no tratamento oncológico. Já um paciente cardiopata, diagnosticado com coronavírus, será encaminhado à Beneficência Portuguesa ou à Santa Casa, pela mesma lógica.

A partir de 1º de abril, as vagas de UTI exclusivas começam a ser encerradas. Com a reorganização, os 10 leitos destinados ao tratamento de Covid instalados na Santa Casa e os outros oito do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HU/UCPel) passarão a compor a rede de UTI geral do município, via Sistema Único de Saúde (SUS). Os outros dois leitos serão privados. "A nossa estrutura de UTIs gerais do município vai ser, então, ampliada do que era antes da pandemia, sendo 18 leitos do SUS", completou Roberta.