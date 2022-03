IPTU em cota única foi pago por 70% caxienses

O pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxa de coleta de lixo totalizou R$ 143 milhões em Caxias do Sul. O valor representa 70% dos créditos dos tributos estimados para todo o exercício pela Receita Municipal de Caxias do Sul, ante os cerca de 68% apurados em 2021.

Para o secretário Roneide Dornelles, o incremento tem relação direta com a novo formato de cobrança da cota única adotado pela prefeitura neste ano. Anteriormente, limitado a uma única data, no primeiro mês do exercício, o pagamento, em 2022, foi feito em três momentos: 20 de janeiro, 10 de fevereiro e 10 de março, com descontos de 12%, 10% e 8%, respectivamente. "O resultado do novo modelo é positivo para o contribuinte e município. Ainda sugere redução da inadimplência e indica economia de cerca de R$ 200 mil para os cofres públicos, em redução de valores que serão repassados às instituições financeiras para recebimento dos boletos", observou.

Os contribuintes que optaram pela quitação parcelada também foram beneficiados com o início do calendário de vencimento das guias em abril, ao contrário de anos anteriores, quando tinha início em fevereiro. Serão quatro parcelas, com vencimento mensal a partir de 10 de abril. Dornelles confirma que a secretaria seguirá estudando novos modelos que facilitem o pagamento para os contribuintes, seguindo orientação do prefeito.