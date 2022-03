Empresa de Campo Bom cria sistema para fabricação de calçados

A FCC, indústria de Campo Bom, apresentou um lançamento voltado para o mercado calçadista, o Smart Check. Trata-se de um sistema de monitoramento e gestão do processo de colagem, que ajuda na tomada de decisões a partir dos dados gerados, impactando diretamente na qualidade do processo de produção das fábricas calçadistas.

Com uma tecnologia que se ajusta ao equipamento e gera dados com inteligência, a FCC será a primeira indústria a fornecer esse modelo de negócios na América Latina. "Existem fornecedores que entregam algo parecido, mas vendem um produto. Nós oferecemos o sistema, que pode ser aplicado em qualquer máquina, pois customizamos de acordo com a necessidade e o sistema de cada cliente", destaca Marcelo Garcia, diretor de negócios da empresa, ao explicar o funcionamento.

O objetivo ao lançar este serviço é minimizar todas as variáveis possíveis do processo de colagem das indústrias calçadistas. De acordo com Garcia, o Smart Check atua em um dos maiores problemas das fábricas de calçados, que é o defeito de colagem. Com a inovação é possível ter controle e confiabilidade em 100% do tempo, o que proporciona maior exatidão ao processo. "Também é possível a rastreabilidade de todo o calçado produzido para identificar as falhas", avalia.

Atualmente, a FCC já está com pilotos do sistema em execução em alguns clientes e possui projeção de expansão ainda nesse semestre. "Nossa criação é um sistema que não pode ser considerado como uma simples evolução da ação pontual do técnico acompanhando o processo, pois trata-se de um serviço de monitoramento e apoio na gestão", aponta Garcia. O modelo de negócio e de precificação será customizado para cada cliente.