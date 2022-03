Governo federal apresenta ações em cidades dos Campos de Cima da Serra

Representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) apresentaram aos municípios da região dos Campos de Cima da Serra o programa de estruturação de Polos Produtivos Locais. Na mesma oportunidade também foi realizada uma visita técnica em São José dos Ausentes. O foco da reunião foram os segmentos das cadeias produtivas do mel, queijo artesanal serrano e do frescal, o novo marco legal e a inclusão no programa Rotas da Integração Nacional.

A iniciativa de integração consiste em redes de arranjos produtivos locais associadas a cadeias produtivas estratégicas, capazes de promover a inclusão e o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras priorizadas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional. "Necessitamos apoio do MDR e lideranças para alavancar as potencialidades de nossa região, assim, dar sustentabilidade aos empreendimentos públicos e privados, favorecendo oportunidades de empregos, negócios e aumento de arrecadação dos municípios", destaca a secretária de Turismo de Ausentes, Aline Trindade Ramos.

A secretária de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação de Bom Jesus, Adriana Varella, destaca que a partir de agora os municípios terão o desafio de reunir todas as informações e documentos necessários para inserir seu produto na Rota de Integração Regional. "Com apoio e orientações do MDR e o esforço de nossas equipes e produtores temos amplas condições de obter êxito nesse projeto", afirmou.

A ideia inicial é que sejam estruturadas as rotas do queijo serrano e do frescal, sendo que a do mel já está em uma fase mais adiantada. No Estado, os encontros também estão acontecendo também em Novo Hamburgo, Doutor Ricardo, Monte Belo do Sul, Jaquirana e Itati.