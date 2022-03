Em parceria com o Estado, Tudo Fácil de Lajeado passa a oferecer atendimento a demandas municipais

Por meio de uma parceria entre governo do Estado e prefeitura de Lajeado, a agência do Tudo Fácil instalada no Shopping Lajeado passará a disponibilizar, além dos serviços estaduais já habilitados, algumas opções de atendimento para serviços municipais da secretaria da Fazenda. Trata-se de mais uma alternativa para o cidadão ter acesso aos serviços sem precisar se deslocar ao Centro Administrativo do município.

Neste momento, a agência Tudo Fácil estará apta e habilitada para atendimentos como emissão de guias de IPTU e água, para pagamento do alvará, além de parcelamento do IPTU de anos anteriores. Conforme o secretário da Fazenda, Guilherme Cé, a ideia é avaliar como será a procura pelo atendimento na unidade do Tudo Fácil e, na medida do possível, ampliar os serviços disponibilizados.

"Nesse momento optamos por disponibilizar os atendimentos mais frequentes, tornando possível que o contribuinte tenha outra opção de acesso aos serviços. O Tudo Fácil é uma ação do estadual que busca facilitar a vida do cidadão, e a parceria com o município visa ampliar a gama de serviços oferecidos - explicou Cé.

A cidade de Lajeado foi a primeira cidade do interior do Estado a receber uma agência do Tudo Fácil. Inaugurado em dezembro de 2021, a central oferece cerca de 90 serviços presenciais e mais de 300 serviços digitais acessados pelo site do governo estadual, através dos terminais de autoatendimento. A agência funciona de segunda a sexta-feira das 10h às 20h e nos sábados das 10h às 14h.