Castramóvel começa a funcionar no fim do mês em Santa Maria

A partir do dia 30 de março, a população de Santa Maria terá acesso a um serviço gratuito de castração para animais, que será realizado pelo Castramóvel. O veículo da prefeitura do recebeu aval do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) para funcionamento.

O Castramóvel é um trailer adaptado que será puxado por um trator. Ele será utilizado para a castração gratuita de fêmeas caninas e felinas. O trabalho iniciará com os chamados "acumuladores" de animais. Depois, o Castramóvel irá para o interior dos bairros para atender as famílias em vulnerabilidade social que se cadastraram até a semana passada.

As inscrições já foram encerradas. Em oito dias, 217 famílias cadastraram 402 animais. A previsão é que o serviço comece em 30 de março, seis dias antes do prazo estipulado anteriormente.

Além de castradas, as fêmeas caninas e felinas serão microchipadas (procedimento que incentiva a posse responsável e registra os dados do tutor, como nome, endereço e telefone, a fim de reunir informações que auxiliem em eventual perda, furto ou desaparecimento do pet). A Secretaria de Meio Ambiente ainda trabalha para organizar e, posteriormente, divulgar o cronograma de atendimentos, os quais serão regionalizados.

O procedimento será a ovariohisterectomia, que consiste na retirada dos ovários e do útero das fêmeas. O material cirúrgico, os anestésicos e os medicamentos ficarão sob responsabilidade da empresa contratada. Inicialmente, o Castramóvel será utilizado somente para fêmeas porque elas costumam apresentar mais problemas reprodutivos, como tumores venéreos, infecções uterinas e neoplasias mamárias (câncer).