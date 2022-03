Venâncio Aires confirma quatro casos de dengue

A Vigilância Epidemiológica confirmou quatro casos de dengue em Venâncio Aires. Os casos estão concentrados no bairro Leopoldina (3) e União (1) e são os primeiros de contaminação autóctone no ano, ou seja, quando o vírus não foi importado em viagem do paciente, mas contraído no próprio município. Os pacientes são adultos e considerados em situação estável. Além desses, outros três casos suspeitos aguardam resultado laboratorial.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental, Gabriel Alves, a confirmação da doença no município amplia o alerta da equipe de combate a endemias. "Já vínhamos mantendo visitas periódicas aos locais, mas iremos atuar agora com visitas para bloqueio de transmissão nos imóveis próximos aos endereços dos pacientes confirmados e aplicação de larvicida biológico nos quarteirões próximos aos casos para fins de bloqueio da infestação. Além disso, será feito um trabalho na escola Alfredo Scherer em conjunto com professores e alunos", explica Alves.

O secretário municipal de Saúde, Tiago Quintana, explica a necessidade da conscientização e do apoio de toda a comunidade no combate ao mosquito transmissor da doença. "Para evitar que eles se reproduzam e possam representar algum tipo de problema é preciso que a comunidade inteira se engaje na prevenção. É imprescindível a atenção para qualquer objeto que possa acumular água. Sejam vigilantes em suas casas, terrenos e até com o pátio do vizinho", finaliza.