Passo Fundo faz evento com 530 vagas de emprego

A terceira edição do programa Café Com Emprego, criado pela prefeitura de Passo Fundo para conectar pessoas ao mercado de trabalho, será realizada nesta terça-feira (15). Desta vez, o foco será nos jovens de 14 a 24 anos, que poderão comparecer no Clube Juvenil, das 8h às 14h, para buscar o primeiro emprego ou oportunidades para estágio e Menor Aprendiz. Ao todo, serão disponibilizadas 530 vagas.

Além de vagas para primeiro emprego e estágio, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, as entidades parceiras da iniciativa disponibilizarão 400 vagas em cursos profissionalizantes de forma gratuita. "São cursos de capacitação em diversas áreas e que significam um importante passo para a formação profissional dos jovens", menciona, enfatizando que, no local, também serão realizadas inscrições para a conclusão do Ensino Médio a partir do EJA.

O prefeito, Pedro Almeida, afirma que o Café com Emprego é uma das principais ações do programa Acelera Passo Fundo e que tem como objetivo a geração de emprego e renda. "Queremos oportunidades para todos. Mais de 300 pessoas foram contratadas por empresas parceiras nas duas edições já realizadas. Agora, a Prefeitura também quer oportunizar os jovens que estão iniciando uma trajetória profissional", destaca.