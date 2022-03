Centro de Convivência do Idoso é reaberto em Canoas

Pessoas com mais de 60 anos podem voltar a contar com a reabertura do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Canoas, localizado na rua Clemente Pinto, 91, bairro Nossa Senhora das Graças. O espaço, que conta com a gestão da secretaria municipal de Cidadania, será reinaugurado nesta terça-feira (15), às 10 horas.

Cerca de 28 grupos organizados, que totalizam a integração de, aproximadamente, 1.500 idosos, são esperados para voltarem a contar com o equipamento. A partir do dia 28 de março, de forma multiprofissional e interdisciplinar, a prefeitura de Canoas vai desenvolver um cronograma sistemático para a terceira idade. Atividades esportivas, culturais, orientações de saúde, educação financeira e o uso do celular vão fazer parte da programação.

"A reinauguração marca a retomada do serviço após o período crítico da pandemia, considerando o avanço da vacinação e levando em conta a importância da convivência e fortalecimento de vínculos na manutenção da autonomia dos idosos", observa a secretária Adjunta de Idosos, Carmen Marin.