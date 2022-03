Trecho 7 de nova perimetral tem obras iniciadas em Canoas

Os 2,2 quilômetros da avenida Irineu de Carvalho Braga, entre a rua Boa Saúde e o arroio Araçá em Canoas vão passar por uma profunda transformação. A secretaria de Obras e o consórcio das três empresas licitadas assinaram a ordem de início das obras, que iniciaram nesta segunda-feira (14). Este é o trecho 7 da Perimetral Oeste, que trará impactos significativos para a mobilidade urbana, a paisagem e a vida dos canoenses.

A Perimetral Oeste será fundamental para desenvolver os bairros Rio Branco, Fátima, Harmonia e Mathias Velho. A ligação, que vai da rua Curitiba até a rua Hermes da Fonseca, no Rio Branco, vai reorganizar toda a mobilidade no lado oeste da cidade, trazendo melhorias para a mobilidade urbana dos cerca de 40 mil moradores da região. "Esta é a cereja do bolo de todas as obras de infraestrutura da cidade. Talvez seja a obra de maior vulto que a Canoas já teve", afirma o secretário adjunto de Obras, Marco Antônio da Silva Oliveira.

O trecho 7 é considerado um dos mais importantes da rodovia. O canteiro central será transformado em um espaço de convivência, com quadras de esporte, pista de skate, banheiros, academia pública, áreas de lazer, passeio, ciclovia, entre outras melhorias. Duas novas pontes também substituirão a antiga, hoje em estado precário. A previsão de conclusão das obras, de acordo com a secretaria municipal de Obras, é de 12 meses, e o investimento total será de R$ 41,6 milhões. "A exemplo do que já fizemos nos trechos iniciais, vamos fazer também agora. E já temos recursos garantidos, pelo governo do Estado, para complementar toda a obra da Perimetral", anuncia o prefeito, Jairo Jorge.

Com um total de 8,2 quilômetros, a Perimetral Oeste, paralela à BR-448, ligará de ponta a ponta todo o lado oeste da cidade. O consórcio vencedor da licitação é formado pelas empresas Construtora Giovanella, Dobil Engenharia e construtora e pavimentadora Pavicon.