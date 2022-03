IFSul e prefeitura assinam acordo por cursos em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) realizaram, nesta segunda-feira (14), a assinatura de um convênio, que possibilitará a implementação de cursos de qualificação profissional na cidade. O evento foi realizado no Centro de Eventos, local que passou por mudanças e reformas, recebendo novas salas e laboratórios, e que passará a ser ponto central das qualificações.

Serão ofertados seis cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), sendo dois deles articulados com a EJA de São Leopoldo, em um convênio entre secretaria de Educação Profissional e Tecnológica para cursos de agentes culturais e operador de microcomputadores. Além destes, cursos de atualização tecnológica para educadores, cursos de programação web para jovens do ensino médio, além do curso gestor de micro empresa para pequenos empresários, assim como oficinas de podcasts na rede escolar. A seleção dos participantes será por meio de editais.

"É um passo muito importante para um dia termos um campus do IFSul em São Leopoldo. É um olhar para o futuro, pois sabemos a importância do ponto de vista econômico e social da nossa cidade. O Centro de Eventos estará aberto para atividades ligadas a tecnologia, do ensino e a indústria", disse o prefeito Vanazzi.

O reitor do Instituto, Flávio Barbosa Nunes, declarou estar empolgado com a oferta de qualificação na cidade. "A educação profissional e tecnológica é transformadora de vidas. Lutamos para que possamos, cada vez mais, levar às pessoas essa educação", comentou. O diretor geral do IFSul - Campus Sapucaia, Fabio Moraes Lemes, exprimiu o caráter símbolo de firmação do convênio. "A ocupação física é um marco significativo. Quando movemos a educação, mexemos no futuro, mas também no presente".