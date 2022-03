São Leopoldo não registrou homicídios em fevereiro

Nenhum homicídio foi registrado no município de São Leopoldo no mês de fevereiro deste ano. Em 2022, o último crime deste tipo foi registrado no dia 26 de janeiro, no Morro do Paula. Os números foram revelados pela secretaria de Segurança Pública em publicação feita no mês de março e são resultado de forte investimento na área.

O titular da pasta, Nestor Schwertner, credita os números aos investimentos realizados na área, a modernização do sistema de videomonitoramento, bem como a atuação integrada entre as forças de segurança pública que atuam no município. "Estamos obtendo bastante êxito na área da segurança pública. Investimos na modernização de equipamentos e na aquisição de materiais e armamentos para a Guarda Civil Municipal (GCM). Também temos atuado de forma integrada com as polícias Civil, Rodoviária Federal e com a Brigada Militar para coibir a criminalidade", destacou.