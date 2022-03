Caxias do Sul flexibiliza uso de máscaras ao ar livre

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, autorizou a flexibilização no uso de máscara em espaços abertos na cidade. Com a publicação de decreto, é permitido que a população circule em espaços abertos, públicos e privados, em vias públicas e demais locais ao ar livre de uso coletivo.

O prefeito comandou a reunião do Gabinete de Crise que avaliou os números da covid-19 em Caxias do Sul, que mostram-se em declínio, oportunizando a flexibilização das medidas restritivas. "Sempre defendi o uso da máscara como fundamental para a prevenção contra a doença. Mas, neste momento, com os dados que temos do declínio de novos casos e mortes, considero que a flexibilização é possível", afirmou o prefeito. Em paralelo, a vacinação teve avanço significativo na cidade, ultrapassando a marca de 85% da população vacinável - acima de cinco anos - com uma dose. Com segunda dose, o índice é de 75% e, com reforço, 34%.

O prefeito ainda lembrou que a decisão está alinhada com posição da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne), que defendeu junto ao governo do Estado o fim o uso da máscara em locais abertos. Reforçou, no entanto, que as demais medidas sanitárias seguem vigentes, como manutenção do distanciamento, limpeza frequente das mãos e higienização com álcool em gel. Também reforçou a importância de população continuar se vacinando.