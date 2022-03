Divulgados os homenageados da Feira do Livro de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria divulgou os nomes da patronesse e dos homenageados da 49ª Feira do Livro de Santa Maria. A patronesse da edição de 2022 é a pesquisadora, professora e escritora Nikelen Witter.

Ela é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e dedica-se a investigações de questões que envolvam gênero e a história das mulheres na época contemporânea. Como escritora, é uma das mais importantes representantes no Brasil do gênero steampunk. Nikelen recebeu recentemente o prêmio Açorianos de Conto, com "Dezessete Mortos".

"Eu me senti a Bela ganhando aquela biblioteca da Fera. Só preciso me cuidar para não sair cantando no meio da praça, porque a felicidade e a incredulidade são as mesmas.", diz Nikelen.

Já Maria Esther Gomes de Souza foi escolhida como professora homenageada desta edição. A Feira do Livro ocorre de 29 de abril a 14 de maio, na Praça Saldanha Marinho.