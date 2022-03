Prédio da UCS vai receber arte em grafitti

Um graffiti com 14 metros de altura vai estampar a fachada principal do Instituto Hospitalar Veterinário da Universidade de Caxias do Sul. O trabalho será assinado pelo artista e publicitário graduado pela UCS, Gustavo Gomes. Para a produção, a instituição montou uma equipe de curadoria para alinhar as ideias e definir o conceito estético do mural, que será o primeiro de grande porte localizado nos espaços abertos da Universidade.

"O conceito do graffiti que ficará na fachada do Instituto Hospitalar Veterinário é uma mescla de realismo e formas organizadas geometricamente, com ênfase em animais regionais ou que podem ser encontrados no Jardim Zoológico da Universidade, criando uma linguagem pontual, carregada de vetores das diferentes linhas pelas quais o grafitti pode percorrer", destaca o artista Gustavo Gomes, que já pintou em diferentes países. Ele explica que a dimensão do mural impressiona especialmente pela altura de 14 metros.

Para a definição da proposta junto ao artista, foi criada uma equipe de curadoria que envolveu profissionais da medicina veterinária, do marketing, de artes e arquitetura, atuantes nos diferentes setores da UCS. A professora coordenadora do curso de Artes Visuais, Silvana Boone, explica que o projeto reuniu elementos simbólicos, com a concepção da pintura pautada pelo levantamento de animais que orbitam o contexto do Complexo Animal da UCS, considerando animais silvestres expressivos da região, e animais convencionais que estão diretamente ligados ao estudo da Medicina Veterinária da UCS e à flora nativa.

Com obras já bem encaminhadas, o novo instituto comportará atendimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e práticas laboratoriais voltadas aos animais. A proposta com o mural de graffiti busca aliar a nova estrutura acadêmica à natureza, já que, além do Instituto Hospitalar Veterinário, a região do Campus-Sede conta com o Jardim Zoológico e a Praça do Lago e está nas proximidades da Vila Poliesportiva, ambientes reconhecidos pelo verde e pela convivência social.